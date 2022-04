Lubelska spółka SDS Optic opracowała innowacyjną i unikalną w skali globalnej światłowodową mikrosondę inPROBE. Jest to biosensor o wysokim poziomie czułości i specyficzności, pozwalający na wykonanie biologicznego pomiaru stężenia konkretnego biomarkera lub dedykowanego związku w ciele pacjenta (badanie in vivo). Podstawowym polem aplikacji, na którego rozwoju i komercjalizacji obecnie spółka się skupia jest diagnostyka mogąca przyspieszyć proces leczenia celowanego HER2-dodatniego raka piersi. Rozwijana przez SDS Optic technologia jest alternatywną metodą diagnostyczną dla bardziej czasochłonnej i bardziej inwazyjnej, tradycyjnej biopsji. Wśród potencjalnych odbiorców technologii oraz produktów spółki obok podmiotów ochrony zdrowia znajdują się globalne firmy farmaceutyczne.

– Jesteśmy po rundzie rozmów z „big pharmą”. Koncerny farmaceutyczne są żywo zainteresowane tą technologią na etapie tworzenia leków i terapii celowanych. Oczywiście oni nie diagnozują, natomiast dzisiejsze techniki w firmach farmaceutycznych nie pozwalają w szybki sposób stwierdzać, czy ich kandydat na lek – i w jakim stężeniu – dociera do guza. Nasza technologia pozwala firmom farmaceutycznym szybko i precyzyjnie stwierdzić czy ten kandydat na lek trafia skutecznie do guza. To właśnie powód, dla którego big pharma jest zainteresowana naszą technologią – mówi Marcin Staniszewski, prezes zarządu, założyciel i akcjonariusz.

Spółka już niebawem rozpocznie pierwszą fazę badań klinicznych.

– Obecnie czekamy, aby „wejść” do pierwszego pacjenta. Taki jest plan na maj br. W styczniu i lutym odbyliśmy szkolenia w dwóch ośrodkach, które są zakontraktowane do pierwszej fazy badania klinicznego. Lekarze z tych ośrodków podpowiedzieli nam w trakcie szkolenia, że chcieliby usprawnić metodę diagnostyczną, wprowadzić automatyzację pewnych czynności. Dostosowaliśmy się i wprowadziliśmy modyfikacje, co musieliśmy też zakomunikować to do Komisji Bioetycznej. Obecnie czekamy na wejście do pierwszego pacjenta po wdrożeniu zmian zaproponowanych przez lekarzy – dodał Marcin Staniszewski.

SDS Optic finansuje badania głównie środkami z grantów i dotacji. W sumie spółka pozyskała już 40 mln zł z NCBiR, PARP czy bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Jak zapewnia Mateusz Sagan, potrzeby finansowe na najbliższe kwartały są zabezpieczone, ale w dłuższej perspektywie spółka zamierza korzystać z emisji akcji.

– Według naszych szacunków, do komercjalizacji sondy inPROBE w zakresie pierwszej aplikacji i wykrywania HER2+ w rakach piersi, potrzeba jeszcze 5-6 mln zł i to są głównie badania kliniczne oraz proces certyfikacji. Przy czym wszystkie potrzebne środki są już zabezpieczone. Te procesy są finansowane z grantu otrzymanego z Komisji Europejskiej, więc całość budżetu jest sfinansowana z dotacji. (…) Spółka ma zabezpieczony kapitał na kolejnych kilkanaście miesięcy funkcjonowania, plus do tego będą dochodziły kolejne płatności z kolejnych transz dotacyjnych. Spółka na wykonanie najważniejszych kamieni milowych finansowo jest zabezpieczona. Z dzisiejszej perspektywy ciężko jest określić, kiedy będziemy chcieli sięgnąć po kolejną emisję akcji. Szacujemy, że nastąpi to po osiągnięciu najważniejszych kroków milowych związanych z rozpoczęciem pierwszej fazy badań klinicznych i tworzenia części relacji korporacyjnych z partnerami – powiedział Mateusz Sagan, dyrektor operacyjny i ds. rozwoju biznesu oraz akcjonariusz.

W planach SDS Optic jest także rozwój nowych pól aplikacyjnych technologii inPROBE w diagnostyce wielu innych nowotworów, schorzeń zwyrodnienia plamki żółtej oka, a także w diagnostyce szeregu chorób zakaźnych, wirusowych i grzybiczych. Podstawowym polem aplikacji, na którego rozwoju i komercjalizacji obecnie spółka się skupia jest diagnostyka markera HER2 w raku piersi, a także monitorowanie transportu leków celowanych.

– Planujemy rozszerzenie naszej technologii na inne markery. Jako pierwszy wybraliśmy marker HER2, żeby pokazać potencjał naszej technologii, ale również, ze względu na dostępną terapię celowaną na ten marker, co razem wpisuje się w nasza misje – powiedziała Magdalena Staniszewska, dyrektor ds. badań i rozwoju, założyciel i akcjonariusz.

Spółka SDS Optic zadebiutowała na rynku NewConnect 15 marca br. Kurs akcji podczas debiutu wzrósł o 15 proc. do 11,50 zł. Debiut poprzedziła przeprowadzona w I poł. 2021 r. prywatna emisja akcji, z której pozyskano 11 mln zł.