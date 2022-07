Illusion Ray planuje premierę Wardogz i debiut na NewConnect w 2023 r. Do 28 lipca trwa emisja akcji

Do 28 lipca trwa publiczna emisja akcji studia gamdev Illusion Ray. Po sukcesie pierwszej gry, The Beast Inside, spółka planuje jej port na konsole jeszcze w tym roku oraz premierę nowego tytułu w przyszłym roku. Na 2023 r. planowany jest również debiut na New Connect.